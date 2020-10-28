شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح صافولا ترتفع 28% بالربع الثالث 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال مجموعة صافولا، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 27.9% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 283.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 221.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 439.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 427.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى ارتفاع حصة المجموعة في الأرباح من شركة زميلة، بالإضافة إلى انخفاض صافي التكاليف التمويلية الذي يرجع بشكل رئيس إلى الانخفاض في الرسوم المالية على القروض، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف التشغيلية، فضلاً عن انخفاض مصروفات الزكاة والضرائب.

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 4.6 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 5.1 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 866.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 338.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 582.3 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 116.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.