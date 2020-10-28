شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تنخفض للجلسة الرابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات يوم الأربعاء للجلسة الرابعة على التوالي وسط ارتفاع واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن تصاعد أزمة فيرس "كورونا".



وكانت عقود النحاس قد اخترقت حاجز سبعة آلاف دولار للطن في بورصة لندن الأسبوع الماضي للمرة الأولى في 28 شهراً.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 93.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.6 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 93.05 نقطة.

Advertisements



وتصاعدت أزمة فيروس كورونا مع ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى.



ولم يتم التوصل بعد إلى لقاح فعال وآمن للوقاية من الفيروس واحتواء تفشيه، وهو ما ينذر بعودة قيود الإغلاق في بعض الدول الأوروبية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسلين ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 13:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 3.06 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 3.10 دولار وأقل سعر عند 3.04 دولار.