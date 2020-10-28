شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يواصل الانخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر النفط الانخفاض ليصل إلى حاجز 37.00 دولار، معززاً التوقعات بتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 36.10، والذي يمثّل كسره مفتاح امتداد خسائر النفط لتصل إلى مناطق 34.30 كمحطة رئيسية تالية.

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