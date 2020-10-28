شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يتكبّد خسائر قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر الذهب بقوة ليقترب من هدفنا السلبي الرئيسي المنتظر عند 1860.90، معززاً التوقعات باستمرار سيطرة الاتجاه الهابط، مع الانتباه إلى أن كسر هذا المستوى سيمد خسائر الذهب لتستهدف مناطق 1800.00 على المدى القريب، بينما صموده أمام الضغط السلبي قد يدفع السعر لاختبار مناطق 1901.80 مبدئياً.

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