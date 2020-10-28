شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ميزانية المملكة تسجل عجزا بـ 41 مليار ريال في الربع الثالث والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 5:56 مساءً, 28 أكتوبر 2020 م المناطق - الرياض اعلنت وزارة المالية اليوم الأربعاء إن المملكة سجلت عجزا في الميزانية 40.768 مليار ريال (10.87 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري.

واوضحت أن الإيرادات بلغت 215.577 مليار ريال والمصروفات 256.345 مليار ريال في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميزانية المملكة تسجل عجزا بـ 41 مليار ريال في الربع الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.