شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسهم تصعد ببورصة مسقط بجلسة الأربعاء على رأسها العمانية لخدمات التمويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.06% رابحًا 2.08 نقطة ليغلق عند مستوى 3557.770 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.8 مليون سهم بقيمة 1.01 مليون ريال عبر تنفيذ 331 صفقة لعدد 41 سهمًا.

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وارتفعت 7 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 4.29%، ثم سهم، ثم سهم "مسندم للطاقة" بنسبة 3.77%، ثم سهم "الانوار لبلاط السيراميك" بنسبة 3.48%، فيما تراجع 12 سهما على رأسها سهم "الوطنية للتمويل" بنسبة 9.29%، ثم سهم "اس ام أن باور القابضة" بنسبة 8.33%، ثم سهم "المدينة تكافل" بنسبة 2.67%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 413.1 ألف ريال عماني.

وفى سياق متصل أعلنت شركة تأجير للتمويل، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، حيث تم اعتماد البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2020، حيث حققت الشركة إجمالى إيرادات 12.8 مليون ريال عمانى مقابل 14.8 مليون ريال عمانى بنسبة انخفاض 13.4%، وبلغ صافى الربح للفترة بعد الضرائب 1.4 مليون ريال عمانى مقابل 2.7 مليون ريال عمانى بنسبة انخفاض 49.44%.