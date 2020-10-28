شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تهبط مع تدهور توقعات الاقتصاد بفعل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية منخفضة اليوم الأربعاء، مع تنامي إصابات فيروس كورونا بمعدل يبعث على القلق في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يبدد الآمال في تعاف سريع للاقتصاد العالمي. تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 361.05 نقطة بما يعادل 1.31 بالمئة إلى 27102.14 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 61.54 نقطة أو 1.81 بالمئة ليسجل 3329.14 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 200.45 نقطة أو 1.75 بالمئة إلى 11230.90 نقطة.

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