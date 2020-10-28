شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 28-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء 28-10-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 228.60 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 228.60 ريال بما يعادل 60.95 $

سعر الذهب عيار 22

بنحو 209.55 ريال بما يعادل 55.88 $

سعر الذهب عيار 21

بنحو 200.03 ريال بما يعادل 53.34 $

سعر الذهب عيار 18

بنحو 171.45 ريال بما يعادل 45.72 $

سعر الذهب عيار 14

بنحو 133.35 ريال بما يعادل 35.56 $

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سعر الذهب عيار 12

بنحو 114.30 ريال بما يعادل 30.48 $

سعر أوقية الذهب

بنحو 7,109 ريال بما يعادل 1,896 $

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,600 ريال بما يعادل 426.70 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 228,601 ريال بما يعادل 60,955 $

استقر الذهب فوق مستوى 1900 دولار اليوم الأربعاء إذ تصدت الضبابية بشأن الانتخابات الأمريكية وزيادة حالات كوفيد-19 عالميا لضغوط من صعود الدولار مع تلاشي الآمال في الاتفاق على حزمة تحفيز أمريكية على الفور.

ولم يطرأ تغير يُذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1909.20 دولار للأوقية (الأونصة). واستقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1911.60 دولار.