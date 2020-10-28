شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة قطر فى جلسة الأربعاء.. وتراجع 29 سهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.30% خاسراً 29.58 نقطة ليغلق عند مستوى 9823.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 196.1 مليون سهم بقيمة 347.2 مليون ريال عبر تنفيذ 8908 صفقة، وتراجع 29 سهماً، وارتفع 14 سهماً، واستقرت 3 أسهم، وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.66%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.97%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.28%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.61%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.24%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20%.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بنسبة 0.41% خاسراً 41.09 نقطة ليغلق عند مستوى 9958.37 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 7.6 مليار ريال ليغلق عند مستوى 587.991 مليار ريال بنسبة انخفاض 1.28%، وبلغ حجم التداول 1.02 مليار سهم بقيمة 2.14 مليار ريال عبر تنفيذ 40.56 ألف صفقة.

Advertisements

وهبط ببورصة قطر 5 قطاعات، على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.70%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.62%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 2.45%، ثم قطاعي الصناعة والتأمين بنسبة 1.18%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.69%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية 0.24%.

وتراجع 30 سهماً ببورصة قطر، على رأسها السينما بنسبة 9.04%، بينما ارتفع 16 سهماً تصدرها سهم التجاري بنسبة 2.65%، فيما استقر سهم التحويلية عند مستوى الأسبوع السابق البالغ 3.34 ريال.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.