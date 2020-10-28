شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بالختام باستثناء السوق الرئيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء السوق الرئيسي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.3% رابحاً 16.05 نقطة ليغلق عند مستوى 5442.99 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.41% رابحاً 24.75 نقطة ليغلق عند مستوى 6003.99 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.04% خاسراً 1.95 نقطة ليغلق عند مستوى 4331.92 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.22% رابحاً 9.45 نقطة ليغلق عند مستوى 4384.41 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 189.7 مليون سهم بقيمة 37 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.5 ألف صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 5.51%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.61%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.49%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.25%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.83%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.48%، ثم قطاعي الاتصالات والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.04%.

وجاء سهم شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.73%، يليه سهم شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 9.40%، ثم سهم الشركة العالمية للمدن العقارية بنسبة 6.47%، فيما تصدر سهم الشركة الكويتية العقارية القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 13.16% يليه سهم شركة المصالح العقاريةبنسبة 10.19%، ثم سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 9.74%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020 و 30-6-2020:

شركة تمكين القابضة.

ثانيا: شركات لم تقدم بيانات 31-12-2019، 31-3-2020 و30-6-2020:

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

ثالثا: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 ، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:

شركة ايفكت العقارية.

رابعا: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020 و30-6-2020:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة أجوان الخليج العقارية.

خامساً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

Advertisements

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة الديرة القابضة.

سادسا: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

سابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

ثامناً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

تاسعاً: شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر في المخالفات:

شركة ياكو الطبية.

عاشراً: شركات موقوفة بقرار من هيئة اسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

شركة أجوان الخليج العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.