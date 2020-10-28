شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية النصر للكاوتشوك تقرر وقف العمل بفرع شبرا لارتفاع الخسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الجمعية العامة لشركة النصر لمنتجات الكاوتشوك ناروبين، وقف نشاط الشركة بفرع شبرا لارتفاع الخسائر مع استمرار العمل بفرع طنطا وسط اعتراضات من عبد العزيز أبو سليمان عضو مجلس ادارة الشركة الذى طالب بمنح مهلة لمدة 3 سنوات وفقا لقانون قطاع الأعمال العام، وهو ما يمكن أن يحسن نتائج أعمال مصانع فرع شبرا.

كما قررت الجمعية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة الكيماوية وبحضور ابراهيم مرسى رييس شركة ناروبين ، إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وتفويض رئيس الجمعية العامة بذلك ، مع التوافق مع تعديلات قانون 203 لسنة 1991 بالقانون رقم 185 لسنة 2020 .

وطالبت الجمعية العامة الشركة بتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ،مع حسن استغلال الاصول وترشيد النفقات وتحصيل مستحقات الشركة لدى الغير .

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ووافقت الجمعية العامة غير العادية على استمرار الشركة برغم تخطى خسائرها نصف راس المال وفقا لنص المادة 38 من قانون قطاع الاعمال العام .

واعتمدت الجمعية القوائم المالية للشركة عن العام المالى 2029-2020، بتحقيق 23 مليون جنيه خسائر مقارنة بتحقيق نحو 5 ملايين جنيه ربح العام المالى 2018-2019، حيث ارجعت الشركة ذلك بسبب أزمة كورونا .