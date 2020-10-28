شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يعلن نمو المعروض النقدى 18.62% على أساس سنوى فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إن المعروض النقدى ارتفع 18.62% على أساس سنوى فى سبتمبر.
وأظهرت البيانات الأولية التى أعلنها البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2019/2020 بمعدل 10.4% لتسجل أعلى مستوى تاريخى لها بلغ نحو 27.8 مليار دولار (مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة).
كما ارتفعت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر يونيو 2020 بمعدل 33.7% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2019).
وجدير بالذكر تراجعت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة أبريل/يونيو 2020 بمعدل 10.5% لتسجل نحو 6.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).
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