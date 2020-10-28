شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش عجز التجارة السلعية الأمريكية فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض عجز التجارة السلعية للولايات المتحدة انخفاضا حادا في سبتمبر بينما زادت الصادرات لتدعم توقعات بنمو اقتصادي قياسي في الربع الثالث. وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء إن عجز التجارة السلعية هبط 4.5 بالمئة الشهر الماضي إلى 79.4 مليار دولار. وارتفعت الصادرات 3.2 مليار بينما هبطت الواردات 0.5 مليار دولار.

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