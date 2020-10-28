شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يشترى 120 ألف طن من القمح فى مناقصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون إن الأردن اشتري 120 ألف طن من قمح الطحين من للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة أغلقت اليوم الأربعاء.
وأضافوا أنه اشترى نحو 60 ألف طن من شركة سي.إتش.إس للتجارة بسعر 279.90 دولار للطن شاملة تكاليف الشحن و60 ألفا من أستون بسعر 279 دولارا للطن شاملة تكاليف الشحن.
والكمية مطلوبة للشحن في النصف الثاني من فبراير والنصف الأول من مارس.
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