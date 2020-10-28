شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسي ينهي تعاملات شهر أكتوبر بالمنطقة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر أكتوبر، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وخسر رأس المال السوقي 517 مليون جنيه، ليغلق عند 605.386 مليار جنيه.

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وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 10515 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1990 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 12478 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 4028 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1870 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2743 نقطة.