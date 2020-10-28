شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبوظبي الأول يعلن استئناف المفاوضات مع بنك عوده لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بنك أبوظبي الأول، عن استئناف المفاوضات الحصرية مع بنك عودة-لبنان، وتخضع هذه المفاوضات لمقتضيات الفحص النافي للجهالة، والاتفاق على المعاملات النهائية والموافقات التنظيمية المطلوبة. Advertisements وتابع في بيان "تخضع هذه المفاوضات لمقتضيات الفحص النافي للجهالة والاتفاق علي المعاملات النهائية والموافقات التنظيمية المطلوبة".

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