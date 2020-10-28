شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة: ندرس إمكانية نقل العاملين بشركات قطاع الأعمال بعد بيع أساطيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء صلاح الدين حلمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه جارى الاستمرار فى هيكلة وتطوير شركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة وهى الصعيد للنقل والسياحة، والتى بدأت بالفعل فى إبرام تعاقدات مع الشركات للقيام بأعمال النقل والنقل السياحى من خلال عروض محفزة، لافتا إننا نسعى لتنفيذ تلك العروض فى شركة شرق الدلتا ووسط وغرب الدلتا للنقل، بنا يساهم فى زيادة موارد الشركات.

أوضح رئيس القابضة للنقل البحرى والبرى، أن الشركات عانت كثيرا نتيجة جائحة كورونا خلال الفترات الماضية، وهذا أثر بشكل كبير على إيرادات الشركات.

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وحول إمكانية تولى شركات نقل الركاب مهمة نقل موظفين شركات قطاع الأعمال العام بعد تفعيل قرار بيع أساطيل النقل، أشار أن شركاتنا ستدرس ذلك وستدرس جدواه لها ومدى فائدتها لشركاتنا من عدمه ،وبالتالى يتم اتخاذ قرارات وفقا لظروف الشركات وطبيعة الشركات التى ستطلب الخدمة.

وأشار صلاح الدين حلمى، أن شركات نقل الركاب الخاصة تربح لكونها غير مثقلة بعمالة كبيرة عكس شركاتنا حيث تمثل العمالة فيها تمثل أضعاف أضعاف عمالة شركات القطاع الخاص ، لافتا أن كثرة عدد العاملين يرهق ميزانيات الشركات العامة ويقلص من امكانية تحقيقها الأرباح المأمولة .