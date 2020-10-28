شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة للمرور على المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان لمواجهة تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اليوم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماعا بمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، بحضور المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز المدينة، والدكتور سمير عارف، رئيس جمعية المستثمرين، وذلك لوضع خطة جديدة لمواجهة فيروس كورونا تجنبا لانتشار الفيروس، والحفاظ على صحة المواطنين وخاصة العمال فى المناطق الصناعية.

وأكد المهندس أحمد إسماعيل، نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه تقرر تشكيل لجنة عليا تشمل كلا من جهاز مدينة العاشر من رمضان وجمعية المستثمرين بالمدينة، وهيئة التنمية الصناعية ورئيس مجلس الأمناء بالمدينة، وممثل عن كلا من هيئة الاسعاف والهلال الأحمر وجهاز شؤن البيئة والقوى العاملة، وذلك بالمرور على كافة المنشأت الصناعية وإلزام أصحاب الشركات والمصانع بتوفير كافة الأدوات اللازمة لإجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأكد أن اللجنة ستتابع أيضا تطوير الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومتابعة كافه الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمناطق الصناعية بنطاق المحافظة وذلك حرصا على صحة وسلامة العاملين بها، واتخاذ كافة الاستعدادات والإجراءات المتبعة، منها تطهير كافة اتوبيسات العاملين، والالتزام بارتداء الماسك "كمامة" داخل الاتوبيسات، والتباعد بين العاملين داخل الاتوبيسات وتقليل عدد العاملين بها بنسبة 25% وتنظيم محاضرات أسبوعيا لعمال المصانع للتوعية ضد انتشار فيروس كورونا حفاظا على الصحة العامة حتى لا تتأثر عجلة الإنتاج.