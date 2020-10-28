المعهد القومي للحوكمة يختتم برنامجه التدريبي حول "الحوكمة وتحسين الأداء"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هالة السعيد:المعهد يتبنى نهج التوسع في عقد الشراكات التدريبية مع أرقى المعاهد والمؤسسات الإقليمية والدولية شريفة شريف: البرنامج التدريبي يأتي استكمالًا لسعي المعهد إلى القيام بالأنشطة البحثية والتدريبية من أجل الاستثمار في رأس المال البشري تحقيقًا لرؤية مصر 2030 ______________________________

اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، عبر تقنية الفيديو كونفرنس برنامج الحوكمة وتحسين الأداء في القطاع الحكومي لعدد 29 متدرباً من 8 وزارات وجهات مختلفة، والذي عقد على مدار يومين لكافة المستويات الوظيفية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن المعهد يتبنى نهج التوسع في عقد الشراكات التدريبية مع أرقى المعاهد والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، كما يحرص المعهد على الأخذ بزمام المبادرة لتطوير ما يقدمه من خدمات بالاستفادة من التقدم التكنولوجي، ومواكبة أحدث أساليب الإدارة وعلومها، وبما يسهم في الوقت ذاته في تلبية الاحتياجات المصرية من الكوادر البشرية اللازمة لعملية التنمية.

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من جانبها أوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن البرنامج التدريبي يأتي استكمالًا لسعي المعهد إلى القيام بكل الأنشطة البحثية والتدريبية من أجل الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تعزيز المعارف والمهارات والقدرات التنافسية للعاملين في مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

أضافت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن الهدف من البرنامج التدريبي يتمثل فى التعريف بمفهوم الحوكمة، ودورها في رفع كفاءة وفعالية الأداء الحكومي وتحسين إنتاجية الموظف، والتعرف على العوامل التي تؤثر على الأداء، بالإضافة إلى التعرف على أهم نماذج تحسين الأداء للعاملين داخل الهيئات والمؤسسات في القطاع الحكومي.