شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يفقد أكثر من 3% قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسع النفط الخام من تراجعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليفقد أكثر من 3% مستأنفا خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل التوقعات القاتمة للطلب العالمي على الوقود ،وبعدما أظهرت بيانات أولية فى الولايات المتحدة زيادة تجاوزت التوقعات فى مخزونات الخام التجارية ،و ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 3.3% إلى مستوي 37.65$ الأدنى منذ 5 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ، من مستوى الافتتاح عند 38.95$، وسجل أعلى مستوي عند 38.99$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بأكثر من 0.9% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس.

بلغت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا مستويات قياسية جديدة فى فرنسا والولايات المتحدة وروسيا ، الأمر الذي من المتوقع أن يدفع الحكومات إلى فرض حالة الإغلاق مرة أخرى خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

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أفادت تقارير إعلامية أن الحكومة الفرنسية تميل نحو إعادة فرض حالة الإغلاق الكامل للحد من الانتشار السريع لجائحة فيروس كورونا ، ومن المقرر إن يلقي الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" خطابا تليفزيونيا مساء اليوم للإعلان الرسمي عن فرض حظر التجوال فى البلاد.

تعكس تلك التطورات مدي تفشي انتشار الموجة الثانية من الجائحة الفيروسية ، الأمر الذي ينذر بتدمير أي تعافي قد حدث لمستويات الطلب على الوقود بعد انتهاء الموجة الأولى.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 23 تشرين الأول/أكتوبر، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ، لتتجاوز توقعات الخبراء زيادة بنحو 1.2 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 1.5 مليون برميل.