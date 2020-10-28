شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل40.20 دولار لبرنت و38.56 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 40.20 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38.56 دولار للبرميل.

وشهدت أسعار النفط اليوم انخفاصا لتفقد معظم المكاسب التي حققتها في اليوم السابق إذ عززت زيادة مخزونات الخام الأمريكية وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف بشأن تخمة المعروض وضعف الطلب على الوقود وفقا لرويترز.

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وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام والبنزين الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي حيث سجلت مخزونات الخام زيادة بمقدار 4.6 مليون برميل لتصل إلى نحو 495.2 مليون برميل وهو ما يفوق بكثير توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادتها 1.2 مليون برميل.