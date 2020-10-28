شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل العمل بالبورصة الخميس بمناسبة المولد النبوي الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة البورصة المصرية، تعطيل العمل يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2020، بمناسبة المولد النبوي الشريف، على أن يستأنف العمل صباح يوم الاحد الموافق 1 نوفمبر 2020.

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