شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى لبورصة البحرين بختام تعاملات الأسبوع بضغوط هبوط الخدمات والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.02% خاسرًا 0.28 نقطة ليغلق عند مستوى 1427.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.9 مليون سهم بقيمة 918.3 ألف دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 8.31% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.95%، عقارات السيف بنسبة 0.58%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.69% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.92%، كما تراجع سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.32%.

فيما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 5.14% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلى المتحد، كما صعد سهمى زين البحرين، إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.98%، 0.85%، على التوالي.

Advertisements

وفى سياق متصل أعلن بنك البحرين والكويت، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر الجارى، حيث تم الموافق على المراجعة الدورية لسياسات وإجراءات الالتزام ومكافحة غسيل الأموال، كما وافق المجلس على استراتيجية شبكة أفرع البنك، وتقرير المتابعة لأنظمة المعلومات لدى البنك، علاوة على مراجعة بعض سياسات المخاطر والموارد البشرية.

وفى سياق آخر أعلن بنك الأهلى المتحد، عن شراء المساهم سالم صباح الناصر الصباح، عدد 3.8 مليون سهم بالبنك، لترتفع حصته من 5.66% تمثل 546.2 مليون سهم إلى 5.70% تمثل 550 مليون سهم.

وفى سياق منفصل أعلنت شركة بى إم إم أى، عن النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر، وحققت الشركة صافى أرباح 2.8 مليون دينار بحرينى مقابل 6 ملايين دينار بحرينى خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.