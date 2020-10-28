شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يعمق من خسائره – تحليل – 28-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سيسكو (CISCO) الانخفاض في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.12% بما يعادل -0.80 نقطة ليستقر على سعر 36.87 دولار، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع استقرار تداولاته دون مستوى المقاومة 38.55، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 32.39 إلى 48.43)، وقد جاء هذا التراجع بالرغم من بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لتحاول تصريف بعضاً من هذا التشبع الشرائي.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم التالي والقريب عند سعر 36.13 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها، وذلك طيلة ثبات المقاومة 38.55.

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الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط