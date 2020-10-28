شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يكافح للتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 28-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم إي باي (EBAY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده في وقت سابق لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وقد تزامن ذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.39% بما يعادل 0.21 نقطة ليستقر على سعر 53.55 دولار، ليحاول السهم بهذا الارتفاع الأخير بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 53.64، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 57.82.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه