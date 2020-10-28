جوجل يصعد بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد – تحليل – 28-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جوجل (GOOG) من جديد في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.87% بما يعادل 13.81 نقطة ليستقر على سعر 1,604.26 دولار، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم بذلك تصريف بعضاً من هذا التشبع الشرائي.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 1,531.31، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 1,732.00.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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