شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يتعرض للسقوط الحر – تحليل – 28-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم إنتل (INTC) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.31% بما يعادل -1.08 نقطة ليستقر على سعر 45.64 دولار، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 48.39، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 43.61.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر إنتل يتعرض للسقوط الحر – تحليل – 28-10-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.