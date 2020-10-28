شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع على نطاق واسع بفعل تلاشي آمال التحفيز فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي على نطاق واسع بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع ، مع تسارع عمليات شراء العملة كأفضل استثمار بديل ، بفعل تلاشي آمال إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية ،وذلك عقب التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.4 % إلى مستوى 93.55 نقطة الأعلى منذ 19 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.15 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 93.04 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بأقل من 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة لمخاوف بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا.

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الثلاثاء أنه من المستبعد أن تأتي صفقة التحفيز الاقتصادي من فيروس كورونا قبل الانتخابات الرئاسية ، مع تعذر حل الخلافات مع الجمهوريين فى مجلس الشيوخ و الديمقراطيين فى مجلس النواب.

من ناحية أخرى ،تتسارع عمليات البيع المفتوحة فى معظم أسواق الأسهم العالمية ، مع اتجاه معظم الدول خاصة الأوروبية إلى فرض حالة الإغلاق الكامل فى البلاد ، بهدف منع التفشي السريع للموجة الثانية من فيروس كورونا.

الأمر الذي جدد المخاوف حيال نقص سيولة الدولار الأمريكي بالأسواق، وهو ما يدفع المستثمرين إلى تكثيف عمليات شراء العملة الأمريكية بهدف تأمين السيولة ، فى انتظار حدوث تطورات جديدة حول الموجة الثانية من الجائحة الفيروسية.