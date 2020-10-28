شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تنزلق لأدنى مستوى فى 5 أشهر بفعل مخاوف فرض حالة الإغلاق على الاقتصادات العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلقت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى فى خمسة أشهر بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها الفادحة للجلسة الثالثة على التوالي ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة وتسارع عمليات البيع المفتوحة ، بفعل تصاعد المخاوف حيال الاقتصاد العالمي ، مع اتجاه معظم الحكومات العالمية لفرض حالة الإغلاق الكامل لمنع الانتشار السريع للموجة الثانية من فيروس كورونا.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 2.6% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 343.18 نقطة الأدنى منذ 25 أيار/مايو الماضي ، وأنهي المؤشر الأمس منخفضا بنسبة 1.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل انتشار الموجة الثانية فيروس كورونا فى معظم أنحاء أوروبا.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليعمق خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 4.0% ، بسبب التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي.

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استمرت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى الارتفاع لمستويات قياسية فى جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة فى الأيام الأخيرة ، الأمر الذي دفع الحكومات إلى الإعلان عن المزيد من إجراءات الحظر الصحي ،وأشارت بعض التقارير أن فرنسا بصدد الإعلان عن حظر كامل فى البلاد لاحتواء تفشي المرض.

وفى الصين أبلغ البر الرئيسي عن أكبر عدد من الحالات الجديدة اليومية المصابة بفيروس كورونا فى أكثر من شهرين يوم الأربعاء ،وهو ما قد يدفع السلطات الصينية إلى تشديد بعض القيود الصحية فى البلاد.

فى الولايات المتحدة ،أقر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الثلاثاء أنه لن يكون هناك مشروع قانون للتحفيز المالي فى البلاد قبل الانتخابات ، حيث لا يزال البيت الأبيض والديمقراطيين فى مجلس النواب منخرطين فى مفاوضات شاقة ومطولة.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.2% ،لتسجل أدنى مستوى فى أربعة أسابيع قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 3.1% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 3.2% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 3.5% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، و فى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.8%.