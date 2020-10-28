شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط قرب أدنى مستوى فى أسبوعين بفعل قوة الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، لتقترب مجددا من ملامسة أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل الصعود الواسع للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.75% إلى 1,893.58$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,907.80$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,910.90$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,891.37$ للأونصة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنحو 0.4% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع عند 93.45 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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يأتي هذا الصعود بفضل عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد المخاوف حيال الاقتصاد العالمي بعد تفشي انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا ، بالإضافة إلى تلاشي آمال إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

سجلت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا ودول أخرى أعدادا قياسية من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى الأيام الأخيرة ،وفرضت بعض الحكومات الأوروبية قيودا جديدة ضمن محاولات كبح تفشي المرض سريع النمو.

أقر الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" يوم الثلاثاء بأنه من المستبعد أن تأتي صفقة التحفيز الاقتصادي من فيروس كورونا قبل الانتخابات الرئاسية ، مع تعذر حل الخلافات مع الجمهوريين فى مجلس الشيوخ و الديمقراطيين فى مجلس النواب.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 2.92 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,266.72 طن متري.