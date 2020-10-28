شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 28-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً لمقاومة القناة الهابطة ويبدأ بالانخفاض بشكل هادئ الآن، ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، والذي يستهدف مستويات 0.7000 ثم 0.6964 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.7165 لتحقيق هذه الأهداف.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7060 والمقاومة 0.7180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط