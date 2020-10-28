شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 28-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من كسر مستوى 40.23 وأغلق شمعة الأربع ساعات الأخيرة دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو مستوى 38.80 الذي يمثّل محطتنا السلبية التالية، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون 40.23 والأهم دون 41.35.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 41.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط