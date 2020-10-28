شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 28-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الذهب الضغط على مستوى 1901.80، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد استمرار الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يحصل على حافز سلبي من خلال مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يصل إلى 1860.90، في حين إن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 1912.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1890.00 والمقاومة 1920.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط