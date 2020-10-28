شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 28-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ضغط سلبي جديد ليهاجم مستوى 1.3000 ويتجه نحو اختبار محتمل للدعم المحوري 1.2970، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الانخفاض وكسر المستوى الأخير سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض، بينما يحتاج السعر للتداول فوق 1.3000 مجدداً لتأكيد استئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الأول عند 1.3225.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2960 والمقاومة 1.3140

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد