شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 28-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية بشكل ملحوظ ليتجه نحو هدفنا المنتظر عند 1.1720، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع ضرورة مراقبة تصرف السعر عند وصول المستوى المذكور، حيث إن كسره سيمد الموجة الهابطة لتستهدف مناطق 1.1540 على المدى القريب، بينما الصمود أمام الضغط السلبي الحالي سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1700 والمقاومة 1.1845

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط