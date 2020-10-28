شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 28-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية بشكل ملحوظ ليتجه نحو هدفنا المنتظر عند 1.1720، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع ضرورة مراقبة تصرف السعر عند وصول المستوى المذكور، حيث إن كسره سيمد الموجة الهابطة لتستهدف مناطق 1.1540 على المدى القريب، بينما الصمود أمام الضغط السلبي الحالي سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1700 والمقاومة 1.1845
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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