شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يفقد أكثر من 2% مسجلا أدنى مستوى فى 3 أسابيع بفعل مخاوف الموجة الثانية لفيروس كورونا وزيادة المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار النفط أكثر من 2% بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل التوقعات القاتمة للطلب العالمي على الوقود ، فى ظل تسارع انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا فى أوروبا والولايات المتحدة ،بالإضافة إلى بيانات أولية أظهرت زيادة تجاوزت التوقعات فى المخزونات الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 2.6% إلى مستوي 37.92$ الأدنى منذ 5 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ، من مستوى الافتتاح عند 38.95$، وسجل أعلى مستوي عند 38.99$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 2.1% إلى مستوي 39.82$ للبرميل الأدنى منذ 5 تشرين الأول/أكتوبر ، من مستوى الافتتاح عند 40.65$ ، وسجل أعلى مستوي عند 40.68$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بأكثر من 0.9% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس.

بلغت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا مستويات قياسية جديدة فى فرنسا والولايات المتحدة وروسيا ، الأمر الذي من المتوقع أن يدفع الحكومات إلى فرض حالة الإغلاق مرة أخرى خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

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أفادت تقارير إعلامية أن الحكومة الفرنسية تميل نحو إعادة فرض حالة الإغلاق الكامل للحد من الانتشار السريع لجائحة فيروس كورونا ، ومن المقرر إن يلقي الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" خطابا تليفزيونيا مساء اليوم للإعلان الرسمي عن فرض حظر التجوال فى البلاد.

تعكس تلك التطورات مدي تفشي انتشار الموجة الثانية من الجائحة الفيروسية ، الأمر الذي ينذر بتدمير أي تعافي قد حدث لمستويات الطلب على الوقود بعد انتهاء الموجة الأولى.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 23 تشرين الأول/أكتوبر، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ، لتتجاوز توقعات الخبراء زيادة بنحو 1.2 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 1.5 مليون برميل.