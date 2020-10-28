شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسمنت تبدأ بـ 700 جنيه للطن .. والحديد بـ 9700 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الأربعاء 28-10-2020 استقرار جميع المواد المستخدمة في البناء من حديد وأسمنت وطوب أحمر ورمل.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية لليوم السابع أن أسعار الأسمنت سجلت 650-680 جنيها تسليم أرض مصنع ويصل سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، مضيفا أن أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للالف طوبة، سعر طن الحديد سجل 9500 - 10000جنيها تسليم ارض مصنع ، و أن السعر للمستهلك عند 9700 -10200 جنيها.

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وكانت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية طالبت بضرورة الإعلان عن اشتراطات البناء الجديدة فى المحافظات، وذلك فى ظل اقتراب المهلة التى أعلنت عنها الحكومة بتعليق حركة البناء فى المحافظات المختلفة لمدة 6 أشهر والتى تنتهى مع انتهاء شهر نوفمبر.

قال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن حركة سوق مواد البناء تشهد استقرارا خلال الفترة الماضية وذلك بعد توقف البناء فى المحافظات منذ قرار الحكومة بوقف عمليات البناء لحين الإنتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء، موضحا أن توقف البناء يؤثر على عمليات البيع المصانع والتجار وبالتالى يقلل من حجم الضرائب والرسوم.

وأضاف الزينى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء بالرغم من السماح الحاصلين على تراخيص بناء ببناء 4 أدوار وهو ما ساهم فى تنشيط السوق قليلا، ولكن يجب أن يعلن عن الاشتراطات الجديدة البناء وذلك ليستعد أصحاب تلك الأراضى والتجهيز للبناء وفقا الاشتراطات الجديدة.