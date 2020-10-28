شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 28 - 10-2020 فى الأسواق المحلية حسبما أكدت شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن العامة أسعار الدواجن سجلت اليوم 20 - 21 جنيها من المزرعة، مشيرا إلى أن سعر للمستهلك يتراوح بين 23-25 جنيها للكيلو.

Advertisements

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1كجم صافي تباع للمستهلك بسعر 33 جنيها، وأضاف سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33جنيها بحسب المنطقة.

جدير بالذكر أن تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل وبيع الدواجن الحية بين المحافظات، يحقق طفرة في الإنتاج على المدى البعيد ويخدم المربى والمستهلك ويحقق خطة 2030 لتطوير الصناعة وزيادة الإنتاج ، يقول الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن الاتحاد أعد دراسة لتطوير قطاع الدواجن حتى عام 2030، وسوف تكون احتياجات مصر من لحوم الدواجن البروتين الأبيض مليارى دجاجة ، كما سوف يصبح استهلاك الفرد من بيض المائدة 192 بيضة في العام بدلاً من 120 في الوقت الحالي، وسوف يزداد احتياج مصر إلى 23.326 مليون بيضة في العام.