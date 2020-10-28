شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية يهنئ المصريين والأمة الإسلامية بـ"المولد النبوى الشريف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام الغرف التجارية المصريين والأمة الإسلامية في كل دول العالم بمناسبـة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية في رسالته، "يسعدني أن أرسل أصدق آيات التهاني بمناسبة الذكرى العطرة لمولد الرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه ، متمنيًا للأمة الإسلامية الصحة والسعادة ، وداعيًا الله أن يعيد هذه الذكرى النبوية علينا جميعا وعلى الوطن العظيم باليمن والبركات".

Advertisements

ودعا ( العربي) في نص رسالته، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الشعب المصري بأن يتمسك بالقيم السامية والمبادئ النبيلة التي دعا إليها صاحب الذكرى العطرة ، مع الصدق والإخلاص والتفاني في أداء الواجب اقتداء بالرسول الكريم في العمل والكفاح حتى تظل مصر وطنًا آمنًا مستقرًا لشعبها العظيم.

كما بعث العربي برسالة تهنئة خاصة لمنتسبي الغرف التجارية على مستوى الجمهورية بهذه المناسبة ، ناهيًا رسالته "كلّ عام والأمة الإسلامية بخير".