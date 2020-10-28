شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الحكير للسياحة تُوصي بتخفيض رأس المال ومن ثَم زيادته بإصدار أسهم حقوق أولوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، بجلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 37.6% ومن ثم زيادته.

وقالت المجموعة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن رأس المال سينخفض من 550 مليون ريال إلى 343 مليون ريال، وبذلك تتراجع أسهم الشركة من 55 مليون سهم إلى 34.3 مليون سهم.

وتستهدف الشركة من تخفيض رأس المال إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة كما في تاريخ 30 سبتمبر 2020، بمبلغ 207 مليون ريال.

هذا وسيتم تخفيض رأس المال بإلغاء عدد 20.7 مليون سهم من أسهم الشركة، بتخفيض 1 سهم لكل 2.6570 سهم

وبحسب البيان، سيكون تاريخ التخفيض بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

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كما أوصى مجلس إدارة الشركة، فى نفس الإجتماع، للجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 307 مليون ريال.

وقالت الشركة، إن موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية على التخفيض المقترح لرأس المال.

وتهدف الشركة بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى رفع ملاءتها المالية والتوسع الاستراتيجي وتحسين الأداء التشغيلي والمالي ومعدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.

وقرر مجلس الإدارة تعيين شركة فالكم للخدمات المالية كمستشار مالي بخصوص تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال، وكذلك سيتم الإعلان في حينه عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.

ويُذكر أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي خسائر بلغ 105.2 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 47 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.