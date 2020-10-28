شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوع بفعل احتمالات فرض حالة الإغلاق الكامل فى أوروبا لمنع تفشي جائحة كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،والتركيز على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بفعل تزايد احتمالات فرض حالة الإغلاق الكامل فى أوروبا لمنع تفشي الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا.

تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.3% إلى 1.1749$ الأدنى منذ 19 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1787 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1788$.

فقد اليورو بالأمس نسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مبتعدا عن ذروة خمسة أسابيع عند 1.1880$ ، مع تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى التسارع القياسي فى الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى أوروبا والولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.25% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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يأتي هذا الصعود بسبب تزايد إقبال المستثمرين على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ،وسط تصاعد المخاوف حول الموجة الثانية من فيروس كورونا ،وتلاشي آمال إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية.

أفادت تقارير إعلامية أن الحكومة الفرنسية تميل نحو إعادة فرض حالة الإغلاق الكامل فى البلاد للحد من الانتشار السريع لجائحة فيروس كورونا ، بعدما قفزت حالات الإصابة الجديدة بالمرض لمستويات قياسية جديدة لم تصلها إيان ذروة الموجة الأولى من الجائحة.

ومن المقرر إن يلقي الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" خطابا تليفزيونيا مساء اليوم ، من المتوقع إن يعلن خلاله فرض الحظر التجوال اعتبارا من منتصف ليل الخميس.

فى الولايات المتحدة ، لم تصدر أي إشارات ملموسة جديدة على وجود تقدما فى المحادثات السياسية حول الصفقة التحفيزية المتعثرة منذ فترة طويلة ،وعلى ما يبدو أن الصفقة لن تري النور قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية الأسبوع المقبل.