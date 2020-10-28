شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضاً.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 10576 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 2007 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 12591 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 4049 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 1886 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 2767 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة العامة للصوامع والتخزين، عن نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، وحققت الشركة إيرادات بلغت 86.2 مليون جنيه عن فترة 30 سبتمبر لعام 2020 مقابل 73.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 17.81%، وحققت صافي ربح بلغ 7.7 مليون جنيه مقابل 6.7 مليون جنيه بنسبة نمو 15.06%.

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وفي السياق ذاته أعلنت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث أسفرت النتائج عن تحقيق خسارة قدرها 9.183 مليون جنيه مقابل خسارة قدرها 8.330 مليون جنيه خلال الفترة المثيلة من العام السابق.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الألومنيوم العربية، 9670 سهم، 293.2 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية 500 سهم.

فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الألومنيوم العربية، المصرية لخدمات النقل (ايجيتنرانس)، 293.2 ألف سهم، 60.1 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بالشركة العامة للصوامع والتخزين 7417 سهم، واشترى مجلس إدارة شركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 462.2 ألف سهم.

وفي سياق ذاته أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 7 شركات، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الحديد والصلب المصرية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، مصر الوطنية للصلب-عتاقة.