شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع محدود للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية..وتخفيض رأس مال "الحكير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.03% خاسراً 2.78 نقطة ليصل إلى مستوى 8196.12 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.58% خاسراً 83.98 نقطة ليصل إلى مستوى 14354.10 نقطة، وبلغ حجم التداول 65.6 مليون سهم بقيمة 1.6 مليار ريال.

وهبطت 10 قطاعات بسوق السعودية، على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.29%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 0.73%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.52%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.40%، ثم قطاعي الطاقة والنقل بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.07%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.07%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.77%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.49%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والبنوك بنسبة 0.44%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.30%.

وقفز 77 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أنعام القابضة" بنسبة 10%، ثم سهم "شمس" بنسبة 6.57%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 5.73%، فيما تراجع 108 أسهم على رأسها سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 2.28%، ثم سهم "الحمادي" بنسبة 1.88%، ثم سهم "ميكو" بنسبة 1.79%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 138.2 مليون ريال سعودي.

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وفي سياق متصل أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية، قراره المتضمن إلغاء الترخيص الممنوح لشركة بيت الاتحاد المالي لممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل وإدارة الصناديق الاستثمارية وإدارة محافظ العملاء والحفظ في أعمال الأوراق المالية لمخالفتها نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وعدم استيفاءها للمتطلبات النظامية الواجب توافرها لاستمرار سريان الترخيص، إضافة إلى عدم تجاوب الشركة مع طلبات الهيئة التي ترد إليها.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث حققت الشركة إجمالي إيرادات 13.8 مليار ريال مقابل 26.2 مليار ريال بنسبة انخفاض 47.255%، وحققت الشركة صافي خسائر 3.842 مليار ريال مقابل 343 مليون ريال، وبلغت خسائر السهم 4.39 ريال مقابل 0.39 ريال.

وأكدت شركة مجموعة الحكير، أن مجلس الإدارة قرر في اجتماعه التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادته عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية على التخفيض المقترح لرأس المال.