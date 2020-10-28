شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تتوقع أن تلقى مسائل الطلب بظلالها على إمدادات أوبك+ فى العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم البوعينين رئيس الذراع التجارية لأرامكو السعودية إنه سيتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها التعامل مع "الكثير من مسائل الطلب" قبل زيادة الإمدادات في يناير 2021، بالنظر إلى خفض شركات تكرير النفط لاستهلاك الخام.

وتعتزم أوبك وحلفاؤها زيادة الإنتاج مليوني برميل يوميا من يناير بعد تخفيضات قياسية للإنتاج هذا العام مع تضرر الطلب بسبب فيروس كورونا، مما يصل بالتخفيضات الإجمالية لحوالي 5.7 مليون برميل يوميا. لكن البوعينين قال في مقابلة مع جلف انتليجنس نُشرت اليوم الأربعاء " نرى ضغطا على هوامش التكرير ونرى أن الكثير من المصافي تخفض طاقة التكرير بما بين 50 و60 بالمئة" أو يتوقف الكثير منها.

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وتابع "لا اعتقد أن أنشطة (التكرير) يمكنها الاستمرار عند تلك المستويات (هوامش التكرير)".

بيد أنه أضاف أن من المرجح أن يظل الطلب الصيني على الخام سيظل قويا على الأرجح خلال الربع الرابع وفي 2021 إذ أن اقتصادها ينمو بينما يسجل بقية دول العالم أداء سلبيا.