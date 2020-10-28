شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.27% رابحاً 14.490 نقطة ليصل إلى مستوى 5441.24 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.32% رابحاً 19.560 نقطة ليصل إلى مستوى 5999.08 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.09% رابحاً 3.660 نقطة ليصل إلى مستوى 4337.53 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.04% رابحاً 1.560 نقطة ليصل إلى مستوى 4376.52 نقطة.
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 92.2 مليون سهم بقيمة 18.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5029 صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.52%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.16%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.15%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.57%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.47%، ثم قطاعي الصناعة والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%.
وجاء سهم شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.94%، يليه سهم الشركة العالمية للمدن العقارية بنسبة 7.96%، ثم سهم شركة العقارات المتحدة بنسبة 6.51%، فيما تصدر سهم شركة المصالح العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 10.19% يليه سهم شركة مجموعة الرأي الإعلامية بنسبة 5.06%، ثم سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 5%.
وفي سياق متصل، أعلنت بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -
أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020 و 30-6-2020:
شركة تمكين القابضة.
ثانيا: شركات لم تقدم بيانات 31-12-2019، 31-3-2020 و30-6-2020:
الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.
ثالثا: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 ، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:
شركة ايفكت العقارية.
رابعا: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020 و30-6-2020:
شركة دانة الصفاة الغذائية.
شركة أجوان الخليج العقارية.
خامساً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:
شركة دانة الصفاة الغذائية.
شركة الديرة القابضة.
سادسا: شركات موقوفة بسبب التصفية:
شركة ايفكت العقارية.
شركة دانة الصفاة الغذائية.
سابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:
شركة تمكين القابضة.
شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.
شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.
الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.
ثامناً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:
شركة ايفكت العقارية.
تاسعاً: شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر في المخالفات:
شركة ياكو الطبية.
عاشراً: شركات موقوفة بقرار من هيئة اسواق المال:
شركة مجموعة عربي القابضة.
شركة أجوان الخليج العقارية.
شركة أبيار للتطوير العقاري.
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