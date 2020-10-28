شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى يتراجع بفعل مخاوف مرتبطة بكورونا والحذر قبل الانتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء لثالث جلسة على التوالي متأثرة بمخاوف مرتبطة بزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة مما قد يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد العالمي المتعثر بالفعل.

كما قال محللون إن الفتور سيطر على التداول حيث أبقى قرب انتخابات الرئاسة الأمريكية الكثير من المستثمرين في حالة إحجام عن تكوين مراكز.

ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.29 بالمئة ليغلق عند 23418.51 نقطة فيما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.31 بالمئة إلى 1612.55 نقطة.

وتراجع 27 مؤشرا فرعيا من 33 في بورصة طوكيو وتصدرت قطاعات التعدين والحديد والصلب والتأمين موجة الانخفاض.

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لكن السوق تلقت بعض الدعم من تقارير أرباح قوية حيث زاد سهم شيمانو 17 بالمئة بعدما حدثت الشركة المصنعة لأجزاء الدراجات توقعاتها لأرباح التشغيل السنوية.

وانخفض مؤشر قطاع التأمين الياباني، الذي يعتمد على السندات الخارجية لتحقيق إيرادات، بأكثر من 2.8 بالمئة بعدما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية أثناء الليل بفعل تبدد آمال التوصل لاتفاق تحفيز أمريكي.

ونزل سهم داي-إيتشي لايف هولدنجز 2.7 بالمئة فيما انخفض سهم تي آند دي هولدنجز 2.8 بالمئة.

وانخفض سهم طوكيو مارين هولدنجز بنحو 3.5 بالمئة.