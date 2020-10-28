شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بتلكو" يصعد في بورصة البحرين هامشياً بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.02% رابحاً 0.27 نقطة ليصل إلى مستوى 1427.73 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.8 مليون سهم بقيممة 119.8 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.19%.

وفي سياق متصل أعلن بنك البحرين والكويت، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر الجاري، حيث تم الموافق على المراجعة الدورية لسياسات وإجراءات الالتزام ومكافحة غسيل الأموال، كما وافق المجلس على استراتيجية شبكة أفرع البنك، وتقرير المتابعة لأنظمة المعلومات لدى البنك، علاوة على مراجعة بعض سياسات المخاطر والموارد البشرية.

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وفي سياق آخر أعلن بنك الأهلي المتحد، عن شراء المساهم سالم صباح الناصر الصباح، عدد 3.8 مليون سهم بالبنك، لترتفع حصته من 5.66% تمثل 546.2 مليون سهم إلى 5.70% تمثل 550 مليون سهم.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة بي إم إم أي، عن النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر، وحققت الشركة صافي أرباح 2.8 مليون دينار بحريني مقابل 6 ملايين دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.