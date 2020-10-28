شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى لبورصة دبى بالمستهل بضغوط هبوط أسهم شركة إعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.05% خاسراً 1.14 نقطة ليصل إلى مستوى 2190.02 نقطة، وبلغ حجم التداول 66.5 مليون سهم محققة ما قيمته 63.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1088 صفقة لعدد 26 سهماً، وهبط ببورصة دبي قطاعي السلع والعقارات بنسبة 1.51%، 1.07%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.51%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.66%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.55%، ثم قطاعي النقل والبنوك بنسبة 0.38%، 0.36%، على التوالي.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 6.51%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.44%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.79%، ثم سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 1.82%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6 مليون ورقة بقيمة 16.3 مليون درهم.

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وفي سياق متصل، أعلنت شركة أمانات القابضة، أن شركتها التابعة أمانات للاستثمار، قد ألغت اتفاقية بيع وشراء الأسهم، التي كانت قد أبرمتها مع ستادي ورلد هولدينح ليمتد بخصوص استحواذ الأخيرة على نسبة 100% من جامعة ميديلسكس المملوكة بالكامل لشركتها التابعة إيه إتش إي ألفا ليمتد.

وكانت كشفت شركات الأغذية المتحدة، الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، دبي للاستثمار، عن مواعيد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة واعتماد البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث تعقد الأولى اجتماعها يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر، والثانية والثالثة يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر.

ولفتت شركة المزايا القابضة، إلى اجتماع مجلس إدارة الشركة أمس الثلاثاء، ووافق المجلس على تخفيض التزامات التسهيلات الائتمانية للمجموعة من خلال السدادا المبكر لكامل القرض القائمة على الشركة التابعة بالجمهورية التركية لصالح أحد البنوك التركية، والبالغ 17.2 مليون يورو (ما يقارب مبلغ 5.5 مليون دينار كويتي) مما سينتج عنه تحرير الأصول المرهونة بالشركة التابعة وتعزيز المركز المالي، وبذلك تصبح جميع التسهيلات الائتمانية لمجموعة المزايا القابضة إسلامية بالكامل، وسوف يترتب على السداد المبكر تخفيض التزامات التسهيلات الائتمانية لمجموعة المزايا القابضة، إضافة إلى توفير أعباء التمويل الخاصة بهذا القرض والمقدرة بملغ 1.1 مليون يورو (ما يقارب 400 ألف دينار كويتي) وتخفيض متوسط معدل تكلفة التسهيلات الائتمانية على مستوى المجموعة.