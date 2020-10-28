شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينزل بفعل زيادة المخاوف من تخمة المعروض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء لتفقد معظم المكاسب التي حققتها في اليوم السابق إذ عززت زيادة مخزونات الخام الأمريكية وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف بشأن تخمة المعروض وضعف الطلب على الوقود.
ونزل خام برنت دولارا إلى 40.20 دولار للبرميل بعدما صعد بنحو اثنين بالمئة أمس.
وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من دولار إلى 38.56 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 2.6 بالمئة أمس الثلاثاء.
وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام والبنزين الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي حيث سجلت مخزونات الخام زيادة بمقدار 4.6 مليون برميل لتصل إلى نحو 495.2 مليون برميل وهو ما يفوق بكثير توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادتها 1.2 مليون برميل.
وسجلت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبلدان أخرى زيادات قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأيام الماضية وفرضت الحكومات الأوروبية قيودا جديدة في محاولة للحد من التفشي السريع للمرض.
ومن المتوقع أن يزيد إنتاج ليبيا النفطي إلى مليون برميل يوميا في الأسابيع المقبل وهو ما يضيف إلى الضغوط على الأسعار.
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