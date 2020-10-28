شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب مستقر وسط ضبابية الانتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الذهب فوق مستوى 1900 دولار اليوم الأربعاء إذ تصدت الضبابية بشأن الانتخابات الأمريكية وزيادة حالات كوفيد-19 عالميا لضغوط من صعود الدولار مع تلاشي الآمال في الاتفاق على حزمة تحفيز أمريكية على الفور.

ولم يطرأ تغير يُذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1909.20 دولار للأوقية (الأونصة). واستقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1911.60 دولار.

وقال ستيفن إينس الخبير الاستراتيجي في أكسي "المستثمرون يحتاجون سببا لشراء المزيد من الذهب وسيأتي هذا السبب من مؤشر بشأن السياسة".

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وأضاف "مع تفشي الفيروس في كل مكان، سنحصل علي تحفيز في وقت ما... ويحتمل أن يكون ثمة ميل تجاه مزيد من التدخل من البنك المركزي لأن الضرر الاقتصادي سيكون هائلا".

وبفضل عملية طباعة غير مسبوقة للأموال وانخفاض أسعار الفائدة عالميا، يتجه الذهب لتسجيل أفضل عام في عقد نظرا لجاذبيته كوسيلة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملة. وارتفع المعدن الأصفر نحو 26 بالمئة منذ بداية العام.

كما ارتفع الدولار الأمريكي الذي يعد ملاذا آمنا أيضا 0.2 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية مستفيدا من الضبابية جراء الانتخابات الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.52 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 884 دولارا وكسب البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2351 دولارا.